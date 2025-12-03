Gaza, Netanyahu: “Hamas ha violato il cessate il fuoco, risponderemo”

“L’organizzazione terroristica Hamas continua a violare l’accordo di cessate il fuoco e a compiere attacchi terroristici contro le nostre forze. La nostra politica è chiara: Israele non subirà attacchi contro i soldati delle Idf e risponderà di conseguenza”. È quanto si legge in una nota del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’esercito israeliano (Idf) ha affermato che 5 suoi soldati sono rimasti feriti in un agguato di alcuni miliziani usciti da un tunnel a Rafah, nel sud di Gaza. Due dei presunti combattenti di Hamas sono stati uccisi dal fuoco israeliano.

Secondo l’Idf, le truppe dell’unità di ricognizione della Brigata Golani hanno incontrato diversi miliziani usciti da un tunnel nella parte orientale di Rafah, un’area controllata da Israele. L’esercito sostiene che un soldato dell’unità di ricognizione di Golani è rimasto gravemente ferito nello scontro, mentre altri tre soldati, tra cui due di Golani e un sottufficiale della Divisione Gaza, sono rimasti moderatamente feriti. Un quinto soldato è rimasto ferito in modo lieve. Due palestinesi, ritenuti combattenti e che si erano avvicinati alle truppe, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco e, poco dopo, un terzo miliziano ha piazzato una bomba su un veicolo blindato ed è fuggito. In risposta, l’Idf ha effettuato attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria nella zona.

Hamas ha consegnato a Croce Rossa bara con salma ostaggio

La Croce Rossa intanto ha informato l’esercito israeliano (Idf) di aver recuperato da Hamas nel nord di Gaza oggi una bara, con la presunta salma di un ostaggio ucciso. La Croce Rossa ha poi consegnato la bara alle truppe dell’Idf all’interno della Striscia, dove si è tenuta una piccola cerimonia presieduta da un rabbino militare. La salma verrà scortata dalla polizia all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l’identificazione, un processo che, secondo le autorità, potrebbe richiedere fino a due giorni.