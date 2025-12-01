Trump insulta giornalista: "Ho superato un test cognitivo a pieni voti, lei non ci riuscirebbe"

Nuovo insulto di Donald Trump ad una giornalista, dopo lo “Zitta, cicciona” detto alcuni giorni fa. Il presidente americano, a bordo dell’Air Force One durante il viaggio di ritorno dalla Florida a Washington, ha risposto alle domande di alcune reporter su una sua risonanza magnetica di ottobre 2025.

“Quale parte del corpo ho esaminato? Non lo so”, ha detto Trump. “Non il cervello. Ho fatto un test cognitivo e l’ho superato a pieni voti: cosa che lei non sarebbe in grado di fare”. Trump ad ogni modo ha dichiarato che i risultati della sua risonanza saranno resi pubblici.