Ucraina, vertice in Florida tra la delegazione Usa e quella di Kiev: “Colloqui duri ma costruttivi”

I colloqui in Florida tra alti funzionari statunitensi e una delegazione dell’Ucraina, volti a porre fine alla guerra, sono “duri ma molto costruttivi“. Lo ha dichiarato alla Cnn una fonte a conoscenza diretta dei negoziati. La fonte ha affermato che l’incontro ha incluso la discussione di alcune delle “questioni più delicate” per la risoluzione della guerra. Nel frattempo, il primo viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya ha condiviso sui social media una valutazione ottimistica dei colloqui. “È stato un buon inizio per l’incontro in corso. Molto coinvolgente e finora costruttivo”, ha detto.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato ai giornalisti che la sessione di colloqui tra i funzionari statunitensi e ucraini, durata circa quattro ore, volti a trovare una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina, è stata produttiva ma che resta ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo di pace. “Non si tratta solo dei termini che porranno fine ai combattimenti”, ha affermato Rubio. “Si tratta anche dei termini che garantiranno all’Ucraina una prosperità a lungo termine. Penso che oggi abbiamo fatto un passo avanti in questa direzione, ma c’è ancora molto lavoro da fare”, ha aggiunto. Il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, ha affermato che l’incontro in Florida con gli alti funzionari statunitensi è stato “produttivo e positivo“. Lo riporta Cnn. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina prospera e forte”, ha dichiarato Umerov ai giornalisti, “Abbiamo discusso tutte le questioni importanti per l’Ucraina. E gli Stati Uniti sono stati di grande sostegno”. L’incontro ha fatto seguito al successo dei precedenti colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Ginevra, ha aggiunto.

Rubio: “Russia avrà ruolo centrale”

Il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che la Russia avrà un ruolo centrale in qualsiasi accordo per porre fine alla guerra con l’Ucraina, definendo fragili i colloqui di pace dopo un incontro ad alto livello tra funzionari statunitensi e una delegazione ucraina a Miami. Lo riporta Cnn. “È una questione delicata, complicata”, ha detto Rubio ai giornalisti dopo l’incontro, al quale hanno partecipato l’inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. “Ci sono molti elementi in gioco e ovviamente c’è un’altra parte coinvolta che dovrà essere parte dell’equazione”, ha affermato. Il Segretario di Stato ha affermato che la spinta diplomatica dell’amministrazione si intensificherà questa settimana, con Witkoff che dovrebbe recarsi a Mosca per ulteriori colloqui. Rubio ha aggiunto che i funzionari statunitensi “sono stati in contatto a vari livelli con la parte russa, ma abbiamo anche una buona comprensione delle loro opinioni”.

Zelensky: “Coordinati con Nato e Ue”

“Ho parlato con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Questi sono giorni importanti e molto può cambiare. Ci stiamo coordinando strettamente nei nostro sforzi”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Le nostre misure congiunte e le posizioni condivise saranno estremamente efficaci”, ha aggiunto. “Ho parlato con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Abbiamo discusso della situazione diplomatica e abbiamo una visione condivisa delle questioni chiave”. Secondo il leader di Kiev è importante che Von der Leyen “presti molta attenzione alla necessità di rafforzare la nostra resilienza di fronte ai continui attacchi della Russia alle nostre infrastrutture e al settore energetico. Apprezzo la sua disponibilità a sostenere l’Ucraina”, ha concluso.

I spoke with Mark Rutte @SecGenNATO, and we will continue our conversation in the coming days. These are important days, and much can change. We are coordinating closely, and in our efforts – and in the efforts of all our partners – it is our joint measures and shared positions… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2025

Rubio: “Vogliamo un Paese sovrano e prospero”

I colloqui di pace tra funzionari statunitensi e ucraini saranno un modo per rendere il Paese “sovrano, indipendente e prospero“. E’ quanto affermato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo riportano i media americani. “Non si tratta solo di accordi di pace. Si tratta di creare un percorso che lasci l’Ucraina sovrana, indipendente e prospera. Ci aspettiamo di fare ancora più progressi oggi”, ha aggiunto. Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l’inviato speciale degli Stati Uniti Steven Witkoff entro il 4 dicembre, ovvero prima dell’inizio della sua visita di Stato in India. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass.