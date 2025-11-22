Ucraina, delegazione di generali Usa la prossima settimana a Mosca

Una delegazione di generali statunitensi probabilmente si recherà a Mosca la prossima settimana per discutere il piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina. Lo riporta il Guardian, citando funzionari americani. Giovedì scorso una delegazione statunitense guidata dal segretario dell’esercito Daniel Driscoll ha presentato il piano del presidente Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro a Kiev.

Intanto il Cremlino fa sapere che “tutto deve ancora essere stabilito” riguardo i colloqui tra Vladimir Putin e Donald Trump e il livello di contatti sul piano proposto da Washington per una soluzione in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia Tass.

Vance: “Illusorio che più soldi, armi o sanzioni portino a vittoria”

“Qualsiasi piano di pace tra Ucraina e Russia deve porre fine alle uccisioni preservando la sovranità ucraina; essere accettabile sia per la Russia che per l’Ucraina, massimizzare le possibilità che la guerra non riprenda”. Così sul suo account X il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance. “Ogni critica al quadro di pace su cui l’amministrazione sta lavorando o fraintende il quadro stesso o travisa una realtà critica sul campo. C’è la fantasia che se solo dessimo più soldi, più armi o più sanzioni, la vittoria sarebbe a portata di mano. La pace non sarà fatta da diplomatici o politici falliti che vivono in un mondo di fantasia. Potrebbe essere fatta da persone intelligenti che vivono nel mondo reale”, conclude Vance.