Ucraina, pesante attacco russo con missili e droni. Colpita Kiev: sei morti

Ucraina, tutte le notizie di martedì 25 novembre – La diretta

Le forze russe hanno sferrato un altro massiccio attacco combinato contro l’Ucraina, utilizzando vari tipi di armi: missili da crociera navali, missili balistici e un gran numero di droni. Lo riferisce l’aeronautica militare di Kiev, citata dall’Ukrainska Pravda, aggiungendo che è stato dichiarato un allarme aereo in diverse regioni. Colpita Kiev: almeno due i morti. Stati Uniti e Ucraina hanno redatto un nuovo accordo di pace in 19 punti, ma hanno lasciato che gli elementi politicamente più sensibili siano decisi da Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A seguito dei colloqui di Ginevra, in cui una delegazione di Kiev ha incontrato Usa ed europei, la notizia della versione modificata del piano di Donald Trump è stata riportata dal Financial Times. Washington e Kiev, dopo ore di colloqui, hanno raggiunto accordi su diverse questioni, ma hanno “messo tra parentesi” i punti più controversi, tra cui le questioni territoriali e le relazioni fra Nato, Russia e Stati Uniti, ha riferito al giornale.