Ucraina, pesante attacco russo con missili e droni. Colpita Kiev: sei morti

“Quello che continua a mancare è qualsiasi disponibilità della Russia a parlare, anche solo a sedersi al tavolo e ad avviare finalmente il cessate il fuoco richiesto da tempo. Questo punto non deve essere ignorato dal mondo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al Berlin Foreign Policy Forum. Wadephul ha sottolineato che anche i Paesi che intrattengono relazioni economiche e politiche con Mosca “non possono chiudere gli occhi” su questa mancanza di volontà. “Nessun Paese al mondo che abbia rapporti con la Russia, in qualsiasi forma, può ignorare questo fatto”, ha aggiunto. Il ministro ha definito “un segnale positivo” il fatto che delegazioni russe, ucraine e statunitensi si incontrino negli Emirati Arabi Uniti, osservando che “c’è una possibilità di arrivare passo dopo passo a una fase negoziale”. “Tutti desideriamo che questa guerra finisca — ha detto — ma contano le condizioni e il modo in cui il processo verrà strutturato”.
Nel massiccio attacco di stanotte sull’Ucraina “i russi hanno lanciato 22 missili di vario tipo, compresi quelli aerobalistici, e più di 460 droni, la maggior parte dei quali russi-iraniani ‘shahed’. È noto che 4 droni hanno sconfinato nello spazio aereo dei nostri vicini – Moldavia e Romania – con orari di sorvolo esatti confermati. Proprio per questo tutti i partner devono ricordare che ogni giorno è necessario salvare vite umane”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “In questo momento a Kiev, i nostri primi soccorritori stanno lavorando nei luoghi colpiti dagli attacchi russi. L’attacco principale sferrato dalla Russia durante la notte ha preso di mira la capitale e la sua regione, causando ingenti danni agli edifici residenziali e alle infrastrutture civili in tutta la città. Al momento, si contano 13 feriti e, purtroppo, 6 morti. Porgo le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari. Anche nella regione di Odessa si registra distruzione: i porti, le scorte alimentari e le infrastrutture sono stati colpiti, senza alcun scopo militare”, aggiunge, spiegando che “sono state colpite anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Chernihiv e Cherkasy”. “Gli obiettivi primari erano il settore energetico e tutto ciò che garantisce il normale svolgimento della vita”, sottolinea.
“Putin ha dato la sua risposta terroristica alle proposte di pace degli Stati Uniti e del presidente Trump. Con una raffica di missili e droni contro l’Ucraina”. Così il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, commenta in un post su X l’attacco russo di stanotte che ha colpito la capitale Kiev, ma anche altre regioni. “Almeno 6 civili sono stati uccisi e più di una dozzina feriti a Kiev a seguito dell’attacco notturno della Russia con droni e missili balistici, da crociera e aerobalistici. Anche Odessa, così come le regioni di Kharkiv, Chernihiv e Kiev, sono state colpite. Gli edifici residenziali ordinari e le infrastrutture energetiche civili critiche sono stati danneggiati, interrompendo ulteriormente l’erogazione di energia elettrica, acqua e riscaldamento alla popolazione in un periodo di temperature rigide”, ha scritto Sybiha.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti ha riferito che Mosca non ha ricevuto il piano di pace aggiornato in 19 punti per l’Ucraina. “No. Non sappiamo di cosa stiamo parlando”, ha detto Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe.
Il segretario dell’esercito Usa, Dan Driscoll, ha incontrato oggi funzionari russi ad Abu Dhabi per diverse ore, dopo che l’amministrazione Trump ha avviato i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha confermato ad Associated Press un funzionario Usa, precisando che gli ucraini erano a conoscenza dell’incontro. Driscoll, che è entrato a far parte del team negoziale statunitense meno di due settimane fa, sta ora guidando l’ultima fase dei colloqui che riguardano i termini di un possibile piano di pace con la Russia. La fonte non ha fornito dettagli sulla durata prevista dei negoziati o sugli argomenti in discussione, ma ha sottolineato che tutte le parti hanno indicato di voler raggiungere un accordo per porre fine ai combattimenti il più rapidamente possibile.
Funzionari di Usa e Russia si incontreranno oggi ad Abu Dhabi per colloqui relativi alla pace in Ucraina. Lo riporta la Bbc citando un funzionario Usa. L’incontro fa seguito ai colloqui di Ginevra fra Stati Uniti e Ucraina sulla bozza del piano di pace Usa, che si sono tenuti domenica.
Continua a salire il bilancio dei morti dopo l’attacco russo di questa notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Come fa sapere il sindaco della città, Vitali Klitschko, infatti “secondo informazioni confermate dai medici, 6 persone sono morte a seguito dell’attacco nemico”.
Al momento, non è in programma alcun incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Lo ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.
Una settimana fa il presidente Volodymyr Zelensky ha ascoltato in vivavoce i consiglieri del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, leggere riga per riga un piano in 28 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo rivela Axios, spiegando che l’esistenza del piano sarebbe emersa due giorni dopo sullo stesso sito. Venerdì, Zelensky aveva avvertito il popolo ucraino che il piano di Trump aveva gettato l’Ucraina in uno dei momenti più difficili della sua esistenza. Secondo un funzionario ucraino, il team di Zelensky pensava che Witkoff e Kushner stessero solo proponendo idee iniziali, mentre gli americani la consideravano una proposta formale. Axios aggiunge, citando un alto funzionario dell’amministrazione, che l’idea di incaricare il segretario dell’esercito Dan Driscoll di portare il piano in 28 punti in Ucraina è stata del presidente JD Vance.
Sale a 4 il bilancio delle vittime dell’attacco russo alla capitale dell’Ucraina, Kiev. Lo fa sapere, su Telegram, il capo dell’Amministrazione Militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. “Nel quartiere di Svyatoshyn, 4 persone sono state uccise e almeno 3 sono rimaste ferite.I russi stanno deliberatamente prendendo di mira infrastrutture e abitazioni civili. Terrore cinico”, scrive Tkachenko.
È di almeno un morto e 7 feriti il bilancio dell’attacco notturno sferrato dalla Russia sulla capitale dell’Ucraina Kiev. Lo rende noto su Telegram il capo dell’Amministrazione Militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. L’attacco, condotto con missili e droni, ha colpito diversi edifici.