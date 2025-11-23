Ucraina, Senatori Usa: per Rubio il piano per la pace di Trump è una ‘lista dei desideri’ russa – la diretta

I senatori statunitensi critici nei confronti dell’approccio del presidente Donald Trump al modo di porre fine della guerra tra Russia e Ucraina affermano di aver parlato ieri con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale avrebbe a sua volta detto loro che il piano di pace che Trump sta spingendo Kiev ad accettare è una “lista dei desideri” dei russi, e non l’effettivo piano statunitense. Il piano di pace, composto di 28 punti, è stato elaborato dall’amministrazione Trump e dal Cremlino senza il coinvolgimento dell’Ucraina, acconsentendo a molte richieste russe che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha categoricamente respinto in decine di occasioni, tra cui la rinuncia a vaste porzioni di territorio. Trump afferma di volere che l’Ucraina accetti il piano entro la fine della prossima settimana.

Dipartimento Stato Usa: “Falso, piano di pace elaborato da noi“

Un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Tommy Pigott, ha definito “palesemente false” le parole attribuite al Segretario di Stato statunitense Marco Rubio da alcuni senatori Usa, secondo cui Rubio avrebbe smentito la paternità Usa del piano di pace per l’Ucraina, che sarebbe stato definito dallo stesso Rubio ‘una lista di desideri’ russa. “Come il Segretario Rubio e l’intera Amministrazione hanno costantemente sostenuto, questo piano è stato elaborato dagli Stati Uniti, con il contributo sia dei russi che degli ucraini“, ha affermato Pigott.