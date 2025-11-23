Ucraina, Senatori Usa: per Rubio il piano per la pace di Trump è una ‘lista dei desideri’ russa – la diretta

I senatori statunitensi critici nei confronti dell’approccio del presidente Donald Trump al modo di porre fine della guerra tra Russia e Ucraina affermano di aver parlato ieri con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale avrebbe a sua volta detto loro che il piano di pace che Trump sta spingendo Kiev ad accettare è una “lista dei desideri” dei russi, e non l’effettivo piano statunitense. Il piano di pace, composto di 28 punti, è stato elaborato dall’amministrazione Trump e dal Cremlino senza il coinvolgimento dell’Ucraina, acconsentendo a molte richieste russe che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha categoricamente respinto in decine di occasioni, tra cui la rinuncia a vaste porzioni di territorio. Trump afferma di volere che l’Ucraina accetti il piano entro la fine della prossima settimana.
Dipartimento Stato Usa: “Falso, piano di pace elaborato da noi“
Un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Tommy Pigott, ha definito “palesemente false” le parole attribuite al Segretario di Stato statunitense Marco Rubio da alcuni senatori Usa, secondo cui Rubio avrebbe smentito la paternità Usa del piano di pace per l’Ucraina, che sarebbe stato definito dallo stesso Rubio ‘una lista di desideri’ russa. “Come il Segretario Rubio e l’intera Amministrazione hanno costantemente sostenuto, questo piano è stato elaborato dagli Stati Uniti, con il contributo sia dei russi che degli ucraini“, ha affermato Pigott.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 75 droni ucraini la scorsa notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Tass.”La scorsa notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 75 droni ucraini: trentasei droni sul Mar Nero, dieci droni sul territorio della Repubblica di Crimea, nove droni nella regione di Bryansk, sette droni nella regione di Voronezh, quattro droni nella regione di Krasnodar, tre droni nella regione di Smolensk, due droni sul territorio della regione di Mosca e della regione di Belgorod, e un droni nelle regioni di Kaluga e Ryazan”, ha specificato il Ministero.
“È un buon piano. Ci sono cose che devono essere codificate e spiegate in maniera migliore, ma ci siamo quasi”, e che il piano sia positivo lo si potrà dire anche “quando il presidente ucraino Zelensky arriverà negli Stati Uniti, cosa che probabilmente accadrà”. Così, in un’intervista a Fox News, l’inviato speciale dell’Amministrazione Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg. “Non vogliamo che la storia si ripeta. Non vogliamo il ritorno del memorandum di Budapest. Non vogliamo il ritorno degli accordi di Minsk”, ha aggiunto Kellogg.