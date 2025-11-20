Caso Epstein, Trump firma la legge per la pubblicazione dei file

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che obbliga la sua amministrazione a rendere pubblici i fascicoli relativi al criminale sessuale Jeffrey Epstein, cedendo alle pressioni politiche del proprio partito dopo aver inizialmente resistito a tali richieste. Trump avrebbe potuto scegliere di rendere pubblici molti dei documenti già mesi fa. “I democratici hanno sfruttato la questione ‘Epstein’, che li riguarda molto più del Partito Repubblicano, per cercare di distogliere l’attenzione dalle nostre INCREDIBILI vittorie“, ha affermato Trump in un post sui social media annunciando di aver firmato la legge. Ora, il disegno di legge impone al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici entro 30 giorni tutti i documenti e le comunicazioni relativi a Epstein, nonché qualsiasi informazione sull’indagine sulla sua morte in una prigione federale nel 2019. Consente la censura delle informazioni sulle vittime di Epstein per le indagini federali in corso, ma il Dipartimento di Giustizia non può nascondere informazioni per motivi di “imbarazzo, danno alla reputazione o sensibilità politica”.