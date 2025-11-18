Usa, Trump riceve alla Casa Bianca il principe saudita bin Salman

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. I due hanno camminato attraverso il colonnato – dove il leader repubblicano ha appeso i ritratti di tutti i capi di Stato Usa, tranne quello di Joe Biden – ribattezzato “The Presidential Walk of Fame”. Trump e il principe ereditario si sono soffermati diversi minuti davanti ai ritratti di Thomas Jefferson e Franklin D. Roosevelt. Al posto di quello di Biden, il tycoon ha appeso la foto di una penna elettronica che scrive il nome dell’ex presidente democratico. Lo ha mostrato a bin Salman prima che entrassero insieme nello Studio Ovale. Il reale saudita sta facendo la sua prima visita alla Casa Bianca dall’uccisione del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi da parte di agenti sauditi nel 2018.