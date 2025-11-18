Gaza, Herzog si congratula con Trump per piano pace

Il presidente israeliano Isaac Herzog si è congratulato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in seguito all’adozione da parte delle Nazioni Unite del suo piano per Gaza. “È un momento davvero storico – ha detto Herzog -. Questa risoluzione è una pietra miliare perché parla della riabilitazione di Gaza e di una forza internazionale che sradicherà i militanti di Hamas e le loro capacità”. La risoluzione approvata lunedì dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza nella Gaza devastata dalla guerra. Approva inoltre un’autorità transitoria chiamata Board of Peace che sarà supervisionata da Trump e prevede un possibile percorso futuro verso uno stato palestinese indipendente.