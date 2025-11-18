Accesso Archivi

Epstein, Trump: "Questa vicenda è una bufala, un problema dei Democratici"

La vicenda Epstein è una “bufala” e un “problema dei Democratici“. Lo ha ripetuto Donald Trump, rispondendo alle domande dei cronisti nello Studio Ovale. Il presidente ha poi confermato la sua nuova posizione sulla pubblicazione dei file ancora secretati riguardanti l’ex finanziere pedofilo. “Possono fare quello che vogliono, che li guardino tutti“, ha detto. Ma la vicenda, ha aggiunto, “non deve distrarre dai grandi successi del Partito Repubblicano” e dal fatto che “i Democratici sono responsabili dello shutdown”.