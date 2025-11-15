Trump: "Non so nulla delle mail di Epstein"

(LaPresse) – “Non ne so nulla”. Così il presidente Donald Trump ai giornalisti sull’Air Force One ha risposto a chi gli ha chiesto delle mail in cui Jeffrey Epstein sosteneva che il tycoon ‘sapeva delle ragazze’. “L’avrebbero reso pubblico molto tempo fa”, ha detto Trump, citato dai media statunitensi. “La vera domanda è cosa intendesse lui dopo aver passato tutto quel tempo con Bill Clinton, con il presidente di Harvard Larry Summers e con tutte le altre persone con cui trascorreva il tempo. Jeffrey Epstein e io abbiamo avuto un pessimo rapporto per molti anni”, ha proseguito Trump. “Ma lui vedeva anche un punto di forza nel fatto che io fossi presidente”, ha aggiunto.