E-mail a Epstein, ex segretario al Tesoro Summers lascia incarichi pubblici

L’ex segretario Usa al Tesoro e attuale professore di Harvard Larry Summers ha dichiarato che si ritirerà dagli impegni pubblici dopo la pubblicazione di alcune e-mail che dimostrano che ha mantenuto rapporti amichevoli con Jeffrey Epstein anche molto tempo dopo che il finanziere si era dichiarato colpevole di induzione alla prostituzione di una ragazza minorenne nel 2008. Summers ha rilasciato una dichiarazione al The Harvard Crimson e ad altri media affermando che si vergogna profondamente delle sue azioni, riconosce il dolore che hanno causato e si assume la piena responsabilità della sua decisione errata di continuare a comunicare con Epstein. Summers afferma che continuerà a insegnare ma che si ritirerà dagli impegni pubblici per “ricostruire la fiducia e riparare i rapporti con le persone a me più vicine”. Summers è stato segretario al Tesoro dal 1999 al 2001 sotto la presidenza di Bill Clinton. È stato presidente di Harvard per 5 anni, dal 2001 al 2006. Attualmente è professore e direttore del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government dell’università.



Il suicidio di Epstein e la pubblicazione delle sue mail

Epstein si è suicidato in una prigione di Manhattan mentre era in attesa di processo nel 2019 con l’accusa di abusi sessuali e traffico di ragazze minorenni. Le e-mail rese pubbliche la scorsa settimana hanno mostrato che molti membri della vasta rete di amici ricchi e influenti di Epstein hanno continuato a rimanere in contatto con lui anche molto tempo dopo la sua dichiarazione di colpevolezza nel 2008. Un’e-mail del 2019 inviata a Epstein mostrava Summers che discuteva delle interazioni avute con una donna, scrivendo: “Le ho chiesto cosa stesse facendo. Lei ha risposto ‘Sono occupata’. Le ho detto che era terribilmente timida”. Epstein aveva risposto: “Hai reagito bene… il fastidio dimostra che ci tieni. Non lamentarsi dimostra forza”. Quando gli è stato chiesto delle e-mail la scorsa settimana, Summers ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di avere “grandi rimpianti nella mia vita” e che la sua associazione con Epstein è stata un “grave errore di valutazione”.