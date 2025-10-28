Usa annunciano tre raid nel Pacifico contro barche narcos, 14 morti

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato che lunedì l‘esercito Usa ha effettuato tre attacchi nelle acque del Pacifico orientale contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga, con un bilancio di 14 morti e un sopravvissuto. “Ieri, su ordine del presidente Trump, il dipartimento della Guerra ha effettuato tre attacchi letali contro quattro imbarcazioni gestite da organizzazioni terroristiche designate che trafficavano stupefacenti nel Pacifico orientale”, ha riferito Hegseth in un post su X. Gli attacchi Usa di questo tipo sono cominciati all’inizio di settembre a distanza di settimane l’uno dall’altro e il ritmo è diventato man mano più rapido; questa è la prima volta che sono stati annunciati più attacchi in un solo giorno. Salgono così a 57 i morti in 13 raid aerei Usa nei Caraibi e nel Pacifico.

Hegseth: “Messico ha coordinato salvataggio unico sopravvissuto”

Hegseth ha detto che le autorità messicane di ricerca e soccorso “si sono assunte la responsabilità di coordinare il salvataggio” dell’unico sopravvissuto, ma non ha precisato se la persona rimarrà sotto la custodia del Messico o sarà consegnata agli Stati Uniti. In un attacco avvenuto all’inizio di ottobre, in cui erano sopravvissute due persone, l’esercito Usa ha preso in custodia i due e li aveva successivamente rimpatriati in Colombia ed Ecuador. Il capo del Pentagono ha pubblicato sui social un filmato degli attacchi in cui si vedono due imbarcazioni che si muovono ad alta velocità sull’acqua: una è visibilmente carica di una grande quantità di pacchi o fagotti; improvvisamente entrambe esplodono e nelle immagini le si vede in fiamme. Il terzo attacco sembra essere stato condotto su una coppia di imbarcazioni che erano ferme in acqua una accanto all’altra. Sembrano essere in gran parte vuote, con almeno due persone che si muovono prima che un’esplosione avvolga entrambe le imbarcazioni. Hegseth ha detto che “le quattro imbarcazioni erano note ai nostri servizi di intelligence, transitavano lungo rotte note per il traffico di droga e trasportavano stupefacenti”.