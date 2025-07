Caso Epstein, Trump: "Ha 'rubato' giovani che lavoravano nella mia Spa, tra cui Virginia Giuffrè"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Jeffrey Epstein avrebbe “rubato” giovani donne che lavoravano nella spa di Mar-a-Lago. Una delle donne, ha ammesso, era Virginia Giuffré, una delle più note accusatrici di Epstein per traffico sessuale. Le dichiarazioni di Trump hanno ampliato i commenti fatti il giorno prima, quando aveva affermato di aver bandito Epstein dal suo club privato in Florida vent’anni fa perché il suo ex amico “aveva rubato persone che lavoravano per me”. All’epoca non aveva chiarito chi fossero questi lavoratori.

“Stiamo parlando di molti anni fa. Ma sì, ha portato via delle persone”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre lasciava la Scozia per tornare a Washington, DC. Alla domanda se Virginia Giuffré fosse tra le persone assunte da Epstein, Trump ha prima risposto di non saperlo, poi ha detto che pensava che lavorasse nella spa. “Penso che lavorasse nella spa”, ha detto Trump. “Lui l’ha rubata”. Giuffré aveva accusato il principe Andrea d’Inghilterra e altri uomini influenti di averla sfruttata sessualmente quando era adolescente. Ha dichiarato in alcune cause legali di essere stata un’addetta alla spa da adolescente a Mar-a-Lago, il club di Trump a Palm Beach, in Florida, quando nel 2000 è stata avvicinata dalla fidanzata di Epstein e poi sua dipendente, Ghislaine Maxwell. Giuffre si è suicidata ad aprile.