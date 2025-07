Caso Epstein, Trump: "E' una storia noiosa, non capisco cosa ci sia di interessante"

Trump ha espresso perplessità sul motivo per cui molti dei suoi ferventi sostenitori siano in subbuglio per il caso Epstein. “Non capisco perché siano così interessati” allo scandalo Jeffrey Epstein, ha detto Trump ai giornalisti dopo che l’Air Force One è atterrato nel Maryland al termine del suo viaggio a Pittsburgh.

“È morto da tempo”, ha detto Trump. “Non è mai stato una figura di rilievo nella vita”. Il presidente ha aggiunto di non riuscire a capire “qual è l’interesse o il fascino” e ha persino suggerito che il caso fosse ‘noioso’.