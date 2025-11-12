Cisgiordania, coloni mascherati attaccano due villaggi palestinesi: le immagini dell'assalto

Dozzine di coloni israeliani mascherati hanno attaccato martedì due villaggi palestinesi in Cisgiordania occupata, incendiando veicoli e altre proprietà prima di scontrarsi con i soldati israeliani inviati per fermare la loro furia. Lo hanno riferito funzionari israeliani e palestinesi. Si tratta dell’ultimo di una serie di attacchi compiuti da giovani coloni in Cisgiordania. La polizia israeliana ha dichiarato di aver arrestato quattro israeliani per quella che ha definito “violenza estremista”, mentre l’esercito israeliano ha riferito che quattro palestinesi sono rimasti feriti. La polizia e il servizio di sicurezza interna Shin Bet hanno affermato di aver avviato un’indagine. Video diffusi sui social media mostrano due camion carbonizzati avvolti dalle fiamme e un edificio vicino in fiamme. La violenza dei coloni è aumentata da quando è scoppiata la guerra a Gaza due anni fa. Gli attacchi si sono intensificati nelle ultime settimane, durante la stagione della raccolta delle olive, un rito annuale per i palestinesi.