Ucraina, Mosca: sventato piano Kiev per dirottare Mig verso base Nato per falso attacco

Il Servizio di sicurezza federale della Russia (FSB) ha riferito di aver sventato un complotto ucraino-britannico per dirottare un jet da combattimento russo MiG-31, equipaggiato con un missile ipersonico Kinzhal, per un falso attacco verso la base Nato di Costanza in Romania, in quella che sarebbe stata una “provocazione” su larga scala. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Le misure adottate dai piani dell’intelligence ucraina e britannica per organizzare una provocazione su larga scala sono state interrotte”, si legge nel comunicato dell’Fsb. Secondo il servizio di intelligence di Mosca, i servizi segreti ucraini (GUR) avrebbero cercato di reclutare piloti russi, promettendo loro tre milioni di dollari e, a uno di loro, la cittadinanza di un Paese occidentale. L’intelligence militare ucraina, secondo quanto ricostruito da Ria Novosti, prevedeva di inviare il MiG-31 nell’area della base alleata, dove l’aereo avrebbe potuto essere abbattuto dalla difesa aerea.