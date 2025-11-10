Ucraina, Wall Street Journal: ex comandante Zaluzhny dietro il sabotaggio del Nord Stream

Sarebbe stato un gruppo di ucraini sotto la direzione di Valeriy Zaluzhny, ai tempi comandante in capo delle Forze armate di Kiev, a far esplodere il gasdotto russo Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre 2022. Lo avrebbero stabilito gli investigatori tedeschi, secondo quanto riporta il Wall Street Journal: la polizia tedesca, i procuratori e altre figure a conoscenza del caso avrebbero sviluppato quello che descrivono come un “quadro chiaro di come un’unità militare ucraina d’élite abbia portato a termine gli attacchi sotto la diretta supervisione dell’allora comandante Zaluzhny”. Secondo le fonti del quotidiano statunitense, l’obiettivo dei sabotatori era quello di tagliare le entrate petrolifere della Russia e i suoi legami economici con la Germania.

Zelensky chiede agli Usa 25 sistemi di difesa Patriot

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato oggi, lunedì, di voler ordinare 25 sistemi di difesa aerea Patriot dagli Stati Uniti. Zelensky ha riconosciuto che i sistemi Patriot sono costosi e che la produzione di un lotto così grande potrebbe richiedere anni. Tuttavia, ha affermato che i Paesi europei potrebbero cedere i loro Patriot all’Ucraina in attesa di poterli sostituire, sottolineando che “non vorremmo aspettare”. L’Ucraina ha recentemente ricevuto altri sistemi Patriot dalla Germania.

Ue: “Putin mette a repentaglio anche la sicurezza nucleare”

Mentre dall’Unione Europea arriva un allarme sui pericoli posti dal presidente russo Putin nei confronti della sicurezza nucleare del continente. “Putin continua a terrorizzare gli ucraini. Con gli ultimi attacchi sta prendendo di mira infrastrutture energetiche critiche, comprese le sottostazioni che riforniscono le centrali nucleari. Questo massiccio attacco ha interrotto i servizi di elettricità, acqua e riscaldamento e ha messo a repentaglio anche la sicurezza nucleare“, ha detto la portavoce della Commissione europea del Servizio per l’azione esterna Anitta Hipper nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sugli attacchi russi del fine settimana in Ucraina. “Quello che stiamo facendo, oltre al nostro lavoro per sostenere l’Ucraina, è lavorare costantemente sulle sanzioni, sul sostegno all’Ucraina in termini di energia, sugli aiuti militari, e stiamo anche continuando a contattare i paesi partner per mobilitare ulteriore supporto in modo da poter aiutare l’Ucraina, a fornire supporto al suo settore energetico”, ha aggiunto.