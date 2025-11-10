Gaza, oggi Netanyahu incontra i consiglieri Usa Kushner e Witkoff

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu incontrerà oggi, lunedì, i principali consiglieri della Casa Bianca, Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff. Lo ha riferito un funzionario dell’ufficio del primo ministro al Times of Israel. Gran parte dell’incontro sarà incentrato sullo stato del cessate il fuoco a Gaza e sugli sforzi per riportare in patria gli ostaggi caduti ancora nella Striscia.

Domani Macron riceve Abbas a Parigi

Domani il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà a Parigi il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Mahmmud Abbas, o Abu Mazen. L’incontro, che segue il riconoscimento da parte della Francia di uno Stato palestinese, dovrebbe avere al centro gli sforzi per rilanciare una soluzione a due Stati e la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera.

Autorità Gaza: Israele ha restituito i corpi di 15 palestinesi

Nella Striscia di Gaza, intanto, i funzionari sanitari affermano di aver ricevuto da Israele i corpi di 15 detenuti palestinesi. Il ministero della Salute di Gaza ha detto che la Croce Rossa ha consegnato i corpi oggi, lunedì, portando il numero totale di salme ricevute finora a 315. La restituzione segna l’ultimo scambio di corpi nel fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas, dopo che i militanti palestinesi ieri hanno restituito il corpo di un ostaggio.