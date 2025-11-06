Gaza, Hamas restituisce a Israele la salma di un ostaggio

Un convoglio scortato dalla polizia ha trasportato mercoledì sera a Tel Aviv i resti presumibilmente appartenenti a un ostaggio israeliano, consegnati da Hamas al Comitato Internazionale della Croce Rossa nella Striscia di Gaza. Secondo quanto dichiarato dall’esercito israeliano (IDF), i resti sono stati trasferiti all’istituto forense di Tel Aviv per l’identificazione. L’operazione si inserisce nel quadro della tregua negoziata dagli Stati Uniti, in corso dal 10 ottobre, durante la quale Hamas ha già restituito i resti di 21 ostaggi. Se le analisi forensi confermeranno l’identità del corpo, resterebbero ancora sei ostaggi le cui spoglie si trovano a Gaza. L’episodio rappresenta un ulteriore passo nel delicato processo di scambio e recupero dei prigionieri tra Israele e Hamas, sotto la supervisione internazionale.