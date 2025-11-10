Belgio, droni avvistati sull’aeroporto di Liegi e sulla centrale nucleare di Doel

Dei droni sono stati avvistati ieri in Belgio sull’aeroporto di Liegi e successivamente, nella serata di domenica, tre droni sono stati avvistati sulla centrale nucleare di Doel. Lo riporta Le Soir. Per quanto riguarda i droni sull’aeroporto di Liegi, il traffico aereo è stato interrotto dopo una prima segnalazione intorno alle 19:30; altri due droni sono stati poi segnalati intorno alle 19:45 e il traffico è ripreso intorno alle 20:25. Per quanto riguarda la centrale di Doel invece il giornale, citando il gruppo energetico Engie, riferisce che 3 droni sono stati avvistati poco prima delle 22. Secondo la portavoce di Engie, Hellen Smeets, questi avvistamenti di droni non hanno alcuna incidenza sulle attività della centrale.

La settimana scorsa un altro avvistamento

La scorsa settimana erano state registrate segnalazioni quasi quotidiane di droni sopra l’aeroporto di Liegi. Anche sabato sera il traffico aereo è stato interrotto per mezz’ora. All’aeroporto di Bruxelles si sono verificate interruzioni simili martedì e giovedì sera. Negli ultimi giorni e settimane sono stati segnalati regolarmente droni anche sopra diverse basi militari.