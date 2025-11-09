Bbc, i vertici della tv britannica si dimettono: accuse di modifica ingannevole di un discorso di Trump

I vertici della Bbc, la tv di Stato britannica, il direttore generale Tim Davie e l’amministratrice delegata delle news Deborah Turness, si sono dimessi dopo essere stati bersaglio di forti critiche perché un documentario del programma Panorama avrebbe modificato in modo ingannevole un discorso del presidente americano Donald Trump in modo da far sembrare che il capo di Stato Usa incoraggiasse esplicitamente le rivolte di Capitol Hill del gennaio 2021.

Il documentario sotto attacco

La Bbc ha iniziato a essere criticata dopo che il Telegraph ha pubblicato i dettagli di un documento interno all’emittente in cui si suggeriva che Panorama, il programma di attualità più longevo della Gran Bretagna, avesse modificato due parti di un discorso di Trump del 6 gennaio 2021 in modo che sembrasse esplicitamente incoraggiare le rivolte di Capitol Hill.

Dopo la diffusione della notizia, la ministra della Cultura britannica, Lisa Nandy, ha detto al programma Sunday with Laura Kuenssberg della Bbc che la dirigenza della tv di Stato sta trattando le accuse di “parzialità sistemica” con “la serietà che ciò richiede”. E il presidente della Bbc, Samir Shah, risponderà lunedì alla commissione Cultura, Media e Sport del Parlamento britannico: si prevede che l’emittente si scusi per il modo in cui il discorso è stato modificato.

Nandy ha affermato che la questione è “molto seria”, che sono state mosse “accuse molto gravi” all’emittente, “la più grave delle quali è che esista un pregiudizio sistemico nel modo in cui la Bbc riporta argomenti difficili”, ma ha aggiunto di avere “piena fiducia” che Shah e il Davie stessero prendendo sul serio le accuse.

Trump: “Giornalisti corrotti”

“I vertici della Bbc, compreso il direttore generale Tim Davie, si stanno dimettendo o sono stati licenziati perché sono stati sorpresi a ‘manipolare’ il mio ottimo (perfetto!) discorso del 6 gennaio. Grazie al Telegraph per aver smascherato questi ‘giornalisti’ corrotti“, ha commentato Trump su Truth. “Si tratta di persone molto disoneste che hanno cercato di influenzare le elezioni presidenziali. Come se non bastasse, provengono da un Paese straniero, che molti considerano il nostro alleato numero uno. Che cosa terribile per la democrazia!”, ha aggiunto.