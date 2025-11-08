Usa, Trump arriva al suo golf club di Mar-a-Lago

Il presidente degli Stati Uniti è arrivato al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida. Donald Trump si è recato nel suo resort Mar-a-Lago dopo che la Corte Suprema Usa ha accolto il ricorso d’urgenza della sua amministrazione per bloccare temporaneamente un’ordinanza del tribunale che prevedeva il finanziamento completo dei pagamenti degli aiuti alimentari Snap (Supplemental Nutrition Assistance Program) durante la chiusura delle attività governative (shutdown), nonostante i residenti di alcuni Stati abbiano già ricevuto i fondi.