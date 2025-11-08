Usa, Biden parla del suo cancro in pubblico: "Ringrazio medici e infermieri"

(LaPresse) – L’ex presidente statunitense Joe Biden è tornato a parlare in pubblico a Omaha, in Nebraska, durante la cena annuale del Ben Nelson Gala, la sua seconda apparizione dopo il ciclo di radioterapia cui si è sottoposta per una forma aggressiva di cancro alla prostata. Nel suo intervento, Biden ha ringraziato medici e infermieri che lo hanno seguito durante le cure e ha sottolineato i progressi della ricerca oncologica. “Ringrazio Dio per i medici, gli infermieri e per le incredibili scoperte che stiamo facendo nella ricerca sul cancro”, ha dichiarato. L’ex presidente aveva ricevuto la diagnosi dopo aver lasciato la Casa Bianca.