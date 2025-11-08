Test nucleari Usa, la Russia avverte: “C’è il rischio di una corsa agli armamenti”

La ripresa dei test nucleari Usa potrebbe portare a un’escalation e a un ulteriore ciclo di corsa agli armamenti. È quanto ha detto il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, in un’intervista all’agenzia di stampa russa Ria Novosti, aggiungendo che la Russia sta monitorando le azioni degli Stati Uniti. “Naturalmente, questo ha causato scalpore nel mondo e negli Stati Uniti, perché molti comprendono il pericolo di questo passo, il pericolo di riprendere i test nucleari, che non vengono condotti dall’inizio degli anni ’90. Questo potrebbe portare a una nuova escalation, a una corsa agli armamenti senza fine e a conseguenze generalmente imprevedibili. Ma noi stiamo guardando, osservando”, ha detto Nebenzya. “Il presidente Putin ha messo tutti i puntini sulle i”, ha concluso.