Orban: "Due gasdotti esentati da sanzioni Usa"

(LaPresse) – Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato di aver ricevuto dagli Stati Uniti un’esenzione completa e a tempo indeterminato dalle sanzioni sull’energia russa, dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. Orbán ha spiegato ai media ungheresi che l’accordo riguarda il gas fornito tramite il TurkStream e il petrolio proveniente dal gasdotto Druzhba. Il leader nazionalista ha definito l’accesso all’energia russa “vitale” per il suo Paese senza sbocchi sul mare. Secondo Orbán, Trump ha deciso personalmente di escludere l’Ungheria dall’applicazione delle sanzioni.