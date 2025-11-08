Israele, Tajani: “Mandato di cattura per Netanyahu è una scelta della Turchia di Erdogan”

“Mandato di cattura internazionale ai danni di Netanyahu da parte della Turchia? Una scelta della Turchia di Erdogan. Non devo commentare cosa fa la Turchia. Ha fatto una scelta, né giusta, né sbagliata. L’ha fatta anche la Corte Penale, poi vedremo come potranno essere realizzate”. Così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo a margine della 7° conferenza nazionale dipendenze, a Roma, alle domande dei cronisti sul mandato di cattura emesso ai danni, tra gli altri, del premier israeliano Benjamin Netanyahu dalla Turchia di Erdogan. “In questo momento bisogna lavorare per cercare di raggiungere la pace e noi siamo impegnati su questo”, ha aggiunto Tajani, che sottolinea il lavoro dell’Italia “per arrivare a una soluzione che permetta la ricostruzione di Gaza”.