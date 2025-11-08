Caos negli Stati Uniti, almeno 1000 voli cancellati per lo shutdown

Almeno 1.000 voli sono stati cancellati venerdì per ottemperare all’ordine della Federal Aviation Administration (Faa) di ridurre il servizio a causa dello shutdown, con l’aggravarsi dei carichi di lavoro per i controllori di volo e le carenze del personale di terra. Gli aeroporti di Chicago, Atlanta, Denver e Dallas sono stati quelli con i maggiori disagi, e le lunghe file per i controlli di sicurezza hanno aggravato i problemi dei viaggiatori. Il caos si intensificherà con la prosecuzione dello shutdown e potrebbe diventare caotico se si estenderà fino alle festività di Thanksgiving a fine mese.

Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha presentato un piano per porre fine allo shutdown che prevede un’estensione di un anno dei crediti d’imposta per le polizze sanitarie dell’Obamacare e un disegno di legge di spesa a breve termine per riaprire il governo federale. Il piano, ha annunciato l’ufficio di Schumer, include anche la creazione di un “comitato bipartisan per proseguire i negoziati sulle riforme a lungo termine per affrontare l’accessibilità economica dell’assistenza sanitaria”. L’offerta è arrivata dopo giorni di intense discussioni da parte democratica sulla possibilità di una via d’uscita dallo shutdown. I democratici avevano chiesto un’estensione dei crediti sanitari come condizione per la riapertura del governo, ma con l’intensificarsi delle difficoltà causate dalla chiusura, è emerso un dibattito tra progressisti e membri di orientamento moderato sull’accettazione o meno dell’offerta del leader della maggioranza repubblicana al Senato John Thune. Quella proposta includeva il voto su una risoluzione per garantire i finanziamenti al governo federale fino a gennaio, l’allegato di un minibus di tre disegni di legge di spesa per l’intero anno, che facevano parte di precedenti colloqui bipartisan, e l’impegno a votare l’estensione dei sussidi sanitari.