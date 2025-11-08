All'asta a Ginevra "The Mellon Blue", un raro diamante blu

(LaPresse) – Un raro diamante blu, soprannominato “The Mellon Blue” per il suo colore puro e raro, sarà messo all’asta da Christie’s a Ginevra l’11 novembre, con una stima di vendita tra 20 e 30 milioni di dollari. La pietra, a forma di pera e di 9,51 carati, è classificata Fancy Vivid Blue e Internally Flawless, il massimo della saturazione e della qualità per un diamante blu. Il diamante apparteneva a Rachel “Bunny” Lambert Mellon, celebre icona di stile americana, ed era parte della sua collezione privata da decenni. L’ultima apparizione all’asta risale al 2014, quando stabilì un prezzo record per un diamante colorato. Lo scorso mese il gioiello è stato esposto a Hong Kong, prima dell’anteprima finale a Ginevra.