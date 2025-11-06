Clima, il principe William e Keir Starmer arrivano in Brasile per partecipare alla COP30

I leader mondiali, tra cui il principe William, in rappresentanza di Re Carlo III, e il primo ministro britannico Keir Starmer, sono arrivati a Belém, in Brasile, per il vertice annuale delle Nazioni Unite sul clima. Gli organizzatori sperano che la Conferenza delle Parti di quest’anno, nota informalmente come COP30, produca impegni finanziari e azioni a sostegno degli obiettivi stabiliti nei precedenti incontri, definendola la “COP dell’attuazione”. Tuttavia, dovranno superare la ridotta partecipazione dei maggiori responsabili delle emissioni globali, poiché i capi dei tre paesi più inquinanti del mondo, Cina, Stati Uniti e India, non saranno presenti. Per l’Italia c’è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.