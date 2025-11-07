Austria, sparatoria a Vienna: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave colpito all’addome. È il bilancio di una sparatoria avvenuta in un ristorante turco nel quartiere Ottakring di Vienna, in Austria, nella tarda serata di giovedì. Lo riporta il quotidiano ‘Kronen Zeitung’, secondo cui le persone colpite sono di nazionalità cecena. La polizia ha avviato una caccia all’uomo su larga scala. I connazionali delle vittime, secondo quanto riferisce il giornale austriaco, hanno riferito che l’assassino potrebbe essere serbo. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un cittadino austriaco con precedenti di immigrazione. L’area intorno al ristorante è stata transennata.

Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è avvenuta intorno alle 21.45 in Payergasse al termine di una lite. Una delle vittime è morta sul colpo. Il movente non è chiaro.