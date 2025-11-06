Il Kazakistan aderirà agli Accordi di Abramo, gli accordi diplomatici che puntano a normalizzare i rapporti tra Israele e diversi Paesi arabi, mediati dagli Stati Uniti e in particolare dal presidente Donald Trump. L’annuncio verrà fatto questa sera, 6 novembre, da parte del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev in un’incontro alla Casa Bianca proprio con Trump, secondo quanto riferisce Axios citando funzionari dell’Amministrazione Usa. Sebbene Kazakistan e Israele intrattengano relazioni diplomatiche complete da oltre 30 anni, la mossa mira a rinvigorire gli Accordi di Abramo come quadro di cooperazione guidato dagli Stati Uniti tra Israele e il mondo arabo e musulmano, ha affermato un alto funzionario statunitense.

Cosa prevedono gli Accordi di Abramo

Gli Accordi di Abramo prevedono la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Israele e alcuni Paesi arabi, accompagnati da una serie di impegni di vario tipo. Ecco i punti principali:

Normalizzazione delle relazioni : i Paesi firmatari si impegnano a stabilire relazioni diplomatiche e cooperazione tra istituzioni, oltre ad aprire ambasciate

: i Paesi firmatari si impegnano a stabilire relazioni diplomatiche e cooperazione tra istituzioni, oltre ad aprire ambasciate Cooperazione economica e tecnologica

Collaborazione in materia di sicurezza

Dialogo interculturale

Quali Paesi hanno firmato gli Accordi di Abramo

Ecco i Paesi che hanno già firmato gli Accordi di Abramo, nel 2020.