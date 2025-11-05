New York, Zohran Mamdani: "Orgoglioso di essere il sindaco della città più grande del mondo"

Zohran Mamdani ha tenuto un discorso dopo essere stato eletto sindaco di New York City. Il politico 34enne si è detto “molto orgoglioso” di essere stato nominato primo cittadino della Grande Mela. “Lavorerò ogni giorno per onorare la fiducia che mi è stata accordata”, ha detto. Non è mancata anche un frecciatina nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Non basta diagnosticare la crisi nella vita della classe operaia americana. Bisogna agire per risolverla. Questo è un presidente che ha condotto una campagna elettorale promettendo generi alimentari più economici e ora è arrivato al punto di tagliare i sussidi SNAP a quasi due milioni di newyorkesi, rendendo più difficile permettersi quegli stessi generi alimentari di cui non molto tempo fa denunciava il prezzo”, ha affermato. “Ciò che spaventa i repubblicani è il fatto che noi realizzeremo effettivamente questo programma e il contrasto è qualcosa che non riescono a sopportare”.