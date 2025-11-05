Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 5 novembre 2025

Ultima ora

New York, Zohran Mamdani: "Orgoglioso di essere il sindaco della città più grande del mondo"

LaPresse
LaPresse

Zohran Mamdani ha tenuto un discorso dopo essere stato eletto sindaco di New York City. Il politico 34enne si è detto “molto orgoglioso” di essere stato nominato primo cittadino della Grande Mela. “Lavorerò ogni giorno per onorare la fiducia che mi è stata accordata”, ha detto. Non è mancata anche un frecciatina nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Non basta diagnosticare la crisi nella vita della classe operaia americana. Bisogna agire per risolverla. Questo è un presidente che ha condotto una campagna elettorale promettendo generi alimentari più economici e ora è arrivato al punto di tagliare i sussidi SNAP a quasi due milioni di newyorkesi, rendendo più difficile permettersi quegli stessi generi alimentari di cui non molto tempo fa denunciava il prezzo”, ha affermato. “Ciò che spaventa i repubblicani è il fatto che noi realizzeremo effettivamente questo programma e il contrasto è qualcosa che non riescono a sopportare”.