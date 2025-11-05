New York, i pareri contrastanti degli israeliani di Gerusalemme sull'elezione di Mamdani

Gli israeliani a Gerusalemme hanno espresso emozioni contrastanti dopo essersi svegliati alla notizia che Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City. Il 34enne parlamentare statale di estrema sinistra ha allarmato molti ebrei con aspre critiche nei confronti di Israele, tra cui affermando che la sua campagna militare a Gaza equivale a un genocidio. Tuttavia, ha conquistato molti elettori ebrei progressisti con la promessa di rendere la città più accessibile ed equa. Inoltre, durante tutta la campagna si è rivolto agli elettori ebrei, denunciando le “atrocità” commesse da Hamas il 7 ottobre 2023 e descrivendo gli attacchi come un “orribile crimine di guerra”. Ma Mamdani non ha rinunciato al suo sostegno di lunga data ai diritti dei palestinesi. Nel vivace mercato all’aperto di Gerusalemme Ovest, alcuni israeliani hanno affermato di aver paura che Mamdani possa ora ricoprire la carica più alta di New York City.