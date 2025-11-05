New York, Mamdani dopo la vittoria a Trump: "Alza il volume"

“New York, stasera hai dato un mandato per il cambiamento, in questo momento di buio New York sarà la la luce ”. Lo ha detto il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso della vittoria, promettendo di “svegliarsi ogni mattina con un unico obiettivo: rendere questa città migliore per voi rispetto al giorno prima”. “Che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne di colore che Donald Trump ha licenziato da un lavoro federale, una madre single che aspetta ancora che il costo della spesa scenda, o chiunque altro con le spalle al muro, la tua lotta è anche la nostra”, ha affermato ancora il candidato dem socialista. Poi il messaggio a Trump: “Donald Trump, dato che so che stai guardando, ho tre parole per te: alza il volume!”.