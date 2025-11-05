Belgio, ancora disagi all'aeroporto di Bruxelles dopo la chiusura per droni

Ancora disagi nell principale aeroporto internazionale del Belgio, lo scalo di Bruxelles, dopo che l’avvistamento di droni ha costretto alla chiusura temporanea dello scalo martedì mentre il primo ministro Bart De Wever ha convocato una riunione con i ministri di alto livello per discutere delle questioni relative alla sicurezza.

L’episodio segue una serie di voli di droni non identificati avvenuti durante il fine settimana nei pressi di una base militare dove sono conservate armi nucleari statunitensi. Le autorità aeroportuali di Zaventem hanno dichiarato che dopo la chiusura di martedì sera “per motivi di sicurezza” sono ancora possibili ritardi e cancellazioni.