“Droni non identificati in volo parallelo”: misteri sui cieli di Brandeburgo

Da giorni, i sorvoli di droni preoccupano gli abitanti del distretto di Oberspreewald-Lusazia, nel Brandeburgo meridionale. Diversi avvistamenti nella regione di confine tra Sassonia e Brandeburgo sono stati segnalati per la prima volta alla polizia il 18 ottobre. È seguita un’operazione di polizia interstatale. Ma il mistero che circonda i droni sta diventando sempre più intricato, come racconta Welt. Le autorità sono state in grado di confermare gli avvistamenti dei droni, ma non sono riuscite a identificare i piloti. Da allora, secondo la Lausitzer Rundschau, che per prima ha riportato gli incidenti, si sono verificati regolarmente avvistamenti di fino a dieci droni che volavano in parallelo. Secondo le informazioni, i droni appaiono solo al buio. Il responsabile distrettuale di Ruhland, Christian Konzack, sospetta un’operazione militare. “È stato osservato che fino a dieci droni volavano in formazione uno accanto all’altro. Sembrava che volassero seguendo uno schema a griglia”, ha dichiarato Konzack al Tagesspiegel.

Forze armate: “Non c’è spiegazione ad avvistamenti”

Secondo quanto riportato, si trattava di “droni molto grandi”, con un diametro di almeno un metro. Non si trattava di “droni standard” disponibili in commercio, ha spiegato ancora Konzack. Secondo Tagesspiegel, l’amministratore distrettuale ha inoltre riferito che i cittadini avevano tentato di lanciare i propri droni privati dopo gli avvistamenti. Tuttavia, il tentativo non è riuscito perché i segnali Gps dei droni privati sono stati improvvisamente bloccati. In risposta all’inchiesta del giornale, la Bundeswehr ha negato di aver condotto un’esercitazione nella regione. Il Comando di Stato del Brandeburgo della Bundeswehr ha inoltre dichiarato che, secondo le “informazioni attuali”, nessun drone della Bundeswehr è stato schierato nel distretto di Ruhland durante il periodo in questione. Le Forze Armate tedesche non hanno “alcuna spiegazione per gli avvistamenti”. Al momento, non sono disponibili informazioni sul possibile utilizzo di “droni privati, commerciali o stranieri”.

Capo Bundeswehr: “Difficile protezione totale contro droni”

Alla luce del crescente numero di incidenti causati dai droni, l’ispettore generale delle forze armate tedesche, Carstens Breuer, ha messo in guardia dalle aspettative eccessive riguardo alle possibilità di difesa. “Non è possibile proteggere tutto”, ha affermato il generale in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. È “chiaro che un avversario ha l’iniziativa e che noi, in quanto società aperte, abbiamo una serie di punti vulnerabili”, ha spiegato Breuer, che ha rilasciato l’intervista insieme al generale Michael Hyldgaard, capo delle forze armate danesi, anch’esse colpite da incidenti con droni. “Tutti devono imparare a gestire i droni”, ha affermato Hyldgaard, sottolineando che “È molto complicato e lo sviluppo procede a ritmo serrato. Ci vorrà tempo per integrarli nella nostra difesa aerea”.