Regno Unito, sovrintendente Polizia Trasporti: "Non è stato un atto terroristico"

La polizia britannica ha respinto le ipotesi secondo cui l‘attacco di massa contro un treno diretto a Londra fosse legato al terrorismo, e ha affermato che due persone ferite rimangono in pericolo di vita. La polizia ha anche affermato che due uomini, nati nel Regno Unito, rimangono in custodia nelle stazioni di polizia separate. Sono stati arrestati otto minuti dopo le prime chiamate di emergenza, alle 19:42. “Non c’è nulla che suggerisca che si tratti di un incidente terroristico”, ha detto il sovrintendente della polizia dei trasporti britannica John Loveless fuori dalla stazione di Huntingdon, nell’Inghilterra orientale, dove il treno si è fermato subito dopo l’attacco.