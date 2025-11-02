Accesso Archivi

Regno Unito, segretario Difesa UK: "Ho preso quel treno poche ore prima dell'attacco"

Due persone rimangono in pericolo di vita dopo lattacco al treno diretto a Londra. La polizia ha anche affermato di non considerare l’attacco un episodio terroristico. Nella notte, la polizia ha spiegato che nove delle dieci persone ferite sono in pericolo di vita. Due sono le persone arrestate. Il segretario alla Difesa, John Healey, ha detto a Sky News di aver preso regolarmente lo stesso servizio ferroviario. “Mia moglie e io abbiamo preso quel collegamento poche ore prima. Lo prendo ogni settimana per tornare a Rotterdam”, ha detto Healey. “Sappiamo che ci sono dieci persone in ospedale. Nove sono in condizioni gravi e in potenziale pericolo di vita – ha proseguito -. Sappiamo che la polizia sta indagando supportata dalla sezione anti-terrorismo. Dobbiamo evitare speculazioni e lasciargli fare il loro lavoro”.