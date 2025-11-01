Ucraina, assedio russo a Pokrovsk. Mosca: “Soldati cominciano ad arrendersi”

La Russia cerca l’assedio finale alla città ucraina di Pokrovsk, nella provincia del Donetsk, una roccaforte chiave per Kiev. Secondo quanto affermato dal ministero della Difesa russo e riportato dall’agenzia Tass, i soldati dell’esercito ucraino, ormai circondati, hanno iniziato ad arrendersi.

Mosca pubblica video di soldati ucraini che si arrendono a Pokrovsk

Mosca ha anche fornito testimonianze dei militari fatti prigionieri, pubblicando video che mostrano due uomini che, secondo quanto affermato, sarebbero soldati ucraini che si sono arresi nella città sotto assedio. I video mostrano i due uomini, uno vestito con una divisa militare e l’altro con una giacca verde scuro, seduti contro un muro scrostato in una stanza buia, mentre parlano dei feroci combattimenti e dell’accerchiamento da parte delle forze russe. Associated Press non è riuscita a verificare in modo indipendente l’autenticità dei video.

La controffensiva ucraina

Ieri, venerdì, erano state date notizie di una “coraggiosa controffensiva” ucraina a Pokrovsk per respingere l’accerchiamento e il corrispondente dell’Economist Oliver Carroll aveva anche pubblicato dei video dell’operazione. Ma la Russia questa mattina, sabato, aveva fatto sapere di aver fermato questo tentativo di attacco uccidendo 11 militari.

Le versioni discordanti di Mosca e Kiev

Russia e Ucraina in questi giorni hanno fornito versioni contrastanti su ciò che sta accadendo a Pokrovsk. Il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato la scorsa settimana che le forze russe avevano circondato gli ucraini. Ma il portavoce delle forze ucraine orientali, Hryhorii Shapoval, aveva detto poi all’Associated Press che la situazione a Pokrovsk era “difficile ma sotto controllo“. Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che alcune unità russe si erano infiltrate nella città, ma ha insistito sul fatto che l’Ucraina le sta eliminando.