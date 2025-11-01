Gaza, Israele: “I 3 corpi consegnati da Hamas non appartengono a ostaggi”

Nelle ultime 24 ore sono state uccise cinque persone e sono stati recuperati 17 corpi a Gaza. Lo ha dichiarato il ministero della Salute di Gaza in una nota, come riporta Al Jazeera. Il bilancio complessivo delle vittime della guerra nella Striscia è salito a 68.858 morti e 170.664 feriti. “Molte vittime restano sotto le macerie e per le strade, perché finora le ambulanze e le squadre della protezione civile non sono riuscite a raggiungerle”, ha affermato il Ministero.
A trent’anni dall’uccisione di suo padre, l‘ex premier Yitzhak Rabin a Tel Aviv, per mano di un estremista ebreo, il figlio Yuval Rabin ha rotto il lungo silenzio in un’intervista rilasciata a Channel 12. Nel corso del colloquio il figlio dell’ex premier laburista si è scagliato contro il premier Benjamin Netanyahu affermando che è una persona interessata solo a se stessa e che nei fatti si è rivelato essere un sostenitore di Hamas. Yuval Rabin vive in un piccolo villaggio nel centro dell’Europa, insieme alla moglie Natalie e a un branco di cani da caccia. Netanyahu “è distaccato, non ascolta, non presta attenzione. Pensa solo a quale vantaggio può trarre” per se stesso, ha affermato. “E’ un sostenitore di Hamas“, “non è più un segreto”, ha detto in un passaggio successivo dell’intervista. “Era la strategia. Qual è il ruolo dello Stato, del governo che guida da anni? Qual è il ruolo in questa faccenda? Dichiarazioni vuote e senza senso. Quante volte ha promesso di sconfiggere Hamas? Perché non ha sconfitto Hamas? Nel 2009 ha detto: ‘Chi si occuperà di Hamas?’ E quante volte: ‘Noi sconfiggeremo, noi, noi…’ Qui c’è uno Stato gestito come un bordello. Chi sono i ministri? Chi può pensare di nominare Smotrich ministro delle Finanze? A meno che non si tratti di un interesse personale, per proteggersi”, ha affermato il figlio di Rabin.
Le Brigate al-Qassam, l’ala armata di Hamas, ha dichiarato in una nota di aver offerto a Tel Aviv di consegnare solo dei campioni dei corpi non identificati ma che Israele aveva rifiutato di riceverli e aveva chiesto i resti per esaminarli. “Abbiamo consegnato i corpi per porre fine alle rivendicazioni di Israele”, si legge in una nota del gruppo. “Il nemico si è rifiutato di ricevere i campioni e ha chiesto di ricevere i corpi per esaminarli”, hanno affermato le Brigate Al-Qassam. Nella nota Hamas precisa poi che le sue squadre sono pronte a continuare a lavorare per “estrarre i corpi dei prigionieri nemici all’interno della Linea Gialla”, riferendosi alle aree della Striscia di Gaza sotto il controllo dell’esercito israeliano (Idf). “Le Brigate Al-Qassam chiedono agli intermediari e al Comitato Internazionale della Croce Rossa di fornire e preparare l’equipaggiamento e le squadre necessarie per recuperare tutti i corpi simultaneamente”, si legge ancora nella nota.
I resti dei corpi consegnati venerdì da Hamas alla Croce Rossa non apparterrebbero a nessun ostaggio. La valutazione sarebbe stata effettuata a seguito del completamento degli sforzi di identificazione presso l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. Un ufficiale militare aveva avvertito che secondo i servizi segreti israeliani non appartenevano a nessuno degli ostaggi catturati dai militanti palestinesi durante l’attacco del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Un secondo ufficiale militare israeliano ha confermato che non si trattava di alcun ostaggio, notizia comprovata anche dall’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “I resti che abbiamo ricevuto non sono dei nostri ostaggi”, ha detto l’ufficio.