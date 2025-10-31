Gaza, Israele ha consegnato i corpi di 30 palestinesi – La diretta

Identificate le ultime due salme restituite dal gruppo palestinese. Sono quelle degli ostaggi Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch 25 anni

Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del gruppo islamista. L’obiettivo della proposta americana, trasmessa mercoledì tramite mediatori egiziani e qatarioti, è quello di stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della Striscia controllata dallo Stato ebraico.

Giovedì, inoltre, sono state identificate le due salme restituite da Hamas. Sono quelle degli ostaggi Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch 25 anni. Cooper è stato rapito dalla sua casa nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 ed è stato ucciso durante la prigionia, come confermato dall’Idf nel giugno 2024. Baruch fu rapito nel kibbutz Be’eri e ucciso durante una fallita missione di salvataggio degli ostaggi da parte dell’esercito di Tel Aviv nel dicembre 2023.

“Il governo israeliano condivide il profondo dolore delle famiglie Cooper e Baruch e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”, afferma l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu in una nota. Israele è “determinato, impegnato e sta lavorando instancabilmente” per riportare indietro gli 11 ostaggi uccisi per la sepoltura, aggiungendo che Hamas è “tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”.