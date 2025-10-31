Gaza, Israele ha consegnato i corpi di 30 palestinesi – La diretta

Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del gruppo islamista. L’obiettivo della proposta americana, trasmessa mercoledì tramite mediatori egiziani e qatarioti, è quello di stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della Striscia controllata dallo Stato ebraico.
Giovedì, inoltre, sono state identificate le due salme restituite da Hamas. Sono quelle degli ostaggi Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch 25 anni. Cooper è stato rapito dalla sua casa nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 ed è stato ucciso durante la prigionia, come confermato dall’Idf nel giugno 2024. Baruch fu rapito nel kibbutz Be’eri e ucciso durante una fallita missione di salvataggio degli ostaggi da parte dell’esercito di Tel Aviv nel dicembre 2023.
“Il governo israeliano condivide il profondo dolore delle famiglie Cooper e Baruch e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”, afferma l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu in una nota. Israele è “determinato, impegnato e sta lavorando instancabilmente” per riportare indietro gli 11 ostaggi uccisi per la sepoltura, aggiungendo che Hamas è “tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”.
I funzionari di un ospedale di Gaza hanno riferito che Israele ha consegnato i corpi di 30 palestinesi. La mossa è arrivata il giorno dopo che i militanti palestinesi hanno consegnato a Tel Aviv i resti di due ostaggi. Si tratta dell’ultimo scambio avvenuto nell’ambito del fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas.
Un rapporto riservato di un organo di controllo del governo statunitense, ovvero l’Ufficio dell’Ispettore Generale del Dipartimento di Stato, ha rilevato che le unità militari israeliane hanno commesso “centinaia” di potenziali violazioni della legge statunitense sui diritti umani nella Striscia di Gaza, che richiederebbero “molti anni” di revisione da parte del Dipartimento di Stato.
E’ quanto rivela in esclusiva il Washington Post che cita due funzionari statunitensi. E’ la prima volta che un rapporto del governo Usa riconosce la portata delle azioni israeliane a Gaza che rientrano nell’ambito di applicazione delle leggi Leahy, la storica legislazione che vieta l’assistenza degli Stati Uniti in materia di sicurezza alle unità militari straniere accusate in modo credibile di gravi violazioni dei diritti umani.
Nella campagna meridionale di Idlib, un tempo linea del fronte nella guerra civile siriana, i residenti stanno tornando nei loro villaggi dopo anni di esilio. Riparare e riaprire le scuole danneggiate e saccheggiate è fondamentale per il ritorno degli sfollati, ma a quasi un anno dalla cacciata dell’ex presidente Bashar al-Assad in seguito a un’offensiva ribelle, centinaia di scuole sono ancora distrutte. Milioni di bambini in Siria continuano a non frequentare la scuola, mentre altri seguono le lezioni in edifici sventrati e privi delle forniture di base.
Safiya al-Jurok e la sua famiglia sono fuggiti dalla città di Maar Sharamin cinque anni fa, quando l’esercito di Assad ha strappato il controllo della zona alle forze dell’opposizione. Dopo la caduta di Assad lo scorso dicembre, la famiglia è tornata a casa e ora vive in una tenda, la stessa in cui ha soggiornato durante lo sfollamento, accanto ai resti della loro casa distrutta. La scuola elementare locale ha riaperto il mese scorso e al-Jurok manda i suoi tre figli, che frequentano la terza, la quarta e la quinta elementare, a seguire le lezioni lì.
L’edificio scolastico a forma di L è in condizioni fatiscenti, con le pareti piene di fori di proiettile e la vernice scrostata in lunghe strisce grigie e blu. All’interno delle aule, la luce del sole filtra attraverso i telai delle finestre senza vetri. Gli studenti siedono a gambe incrociate su sottili coperte stese sul pavimento freddo, con la schiena appoggiata al muro per sostenersi. Una ragazzina tiene in equilibrio il quaderno sulle ginocchia, tracciando l’alfabeto arabo.
“Se piove, pioverà sui miei figli” attraverso le finestre rotte, ha detto al-Jurok, “la scuola non ha nemmeno l’acqua corrente”. Il preside della scuola, Abdullah Hallak, ha detto che l’edificio ha perso quasi tutto, banchi, finestre, porte e persino le armature in acciaio sono state rimosse dall’edificio, saccheggiato, come in molte altre città del sud di Idlib, dopo la fuga dei residenti.
“I nostri bambini vengono qui dove non ci sono sedie, lavagne e finestre e, come sapete, l’inverno sta arrivando”, ha detto Hallak all’Associated Press, “Alcuni genitori ci chiamano per lamentarsi che i loro figli si ammalano seduti sul pavimento, quindi gli fanno saltare la scuola”.
Gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele alle zone sotto il controllo del gruppo. Lo riporta Axios citando funzionari statunitensi e israeliani. L’obiettivo della proposta americana, trasmessa ad Hamas mercoledì tramite mediatori egiziani e qatarioti, è quello di stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della zona di Gaza controllata da Israele dai militanti di Hamas.