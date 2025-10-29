Serbia, migliaia di studenti protestano a Belgrado

Migliaia di studenti della Serbia sudoccidentale, partiti più di dieci giorni fa per un viaggio attraverso il Paese per denunciare la tragedia alla stazione ferroviaria di Novi Sad avvenuta un anno fa, sono arrivati ​​a Belgrado la sera di mercoledì 28 ottobre. Il gruppo, a cui si sono uniti altri studenti dopo la partenza dalla città sudoccidentale di Novi Pazar il 16 ottobre, è ripartito lunedì dalla città di Ub, nella Serbia centrale, dopo aver trascorso lì la notte.

Mentre marciavano per Belgrado, sono stati accolti da una folla di residenti festanti. Gli studenti sperano di raggiungere Novi Sad il 1° novembre, quando è prevista una grande manifestazione per celebrare il primo anniversario del crollo di una pensilina nella stazione ferroviaria della città, che causò la morte di 16 persone. Credono che le vittime siano morte a causa della corruzione del governo che ha portato a lavori di ristrutturazione poco accurati della stazione. Gli studenti hanno chiesto elezioni anticipate, che il presidente Aleksandar Vučić ha respinto. Decine di studenti sono stati arrestati o minacciati a causa della repressione governativa.