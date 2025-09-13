Serbia, Vucic intensifica la repressione mentre crescono le proteste

In Serbia il presidente Aleksandar Vucic sta intensificando la repressione delle proteste che negli ultimi mesi hanno scosso il suo governo populista. Quella che era iniziata come una piccola campagna studentesca contro la corruzione si è trasformata in una delle ondate di proteste più turbolente degli ultimi venticinque anni nel Paese balcanico. I gruppi per i diritti umani e gli oppositori politici di Vucic hanno messo in guardia contro le tattiche sempre più brutali volte a mettere a tacere un movimento che è diventato la sfida più grande al suo potere. La scorsa settimana, i carri armati hanno attraversato la capitale, Belgrado, in preparazione di una parata militare il 20 settembre. Se la parata dovesse diventare un punto caldo per i disordini, i manifestanti temono che l’esercito potrebbe rimanere nelle strade. Vucic governa la Serbia da oltre un decennio e ha ricevuto accuse di corruzione e autoritarismo.

La carriera politica di Vucic

Vucic ha iniziato la sua carriera politica negli anni ’90 come nazionalista intransigente nel Partito Radicale Serbo, diventando ministro dell’Informazione sotto Slobodan Milosevic. Era noto per le sue richieste di punire i media indipendenti e per la sua retorica bellica contro i vicini della Serbia, che mantiene ancora oggi. La Serbia è stata sconfitta nelle guerre nei Balcani, Milosevic è stato destituito da un’ondata di proteste nell’ottobre 2000 e Vucic si è reinventato come riformatore filoeuropeo. Ha co-fondato il Partito Progressista Serbo, che prometteva modernizzazione e integrazione nell’Ue, ma ha consolidato il suo potere attraverso il populismo, il controllo dei media e una stretta presa sulle istituzioni statali. L’1 novembre 2024, una tettoia è crollata alla stazione ferroviaria della città settentrionale di Novi Sad, uccidendo almeno 16 persone. La tragedia, legata a un progetto di ristrutturazione sostenuto dalla Cina, ha scatenato l’indignazione per la presunta corruzione e negligenza dello Stato. Gli studenti universitari sono stati i primi a protestare, bloccando il traffico ogni venerdì per 15 minuti in memoria dei morti. Ma la rabbia per la corruzione ha rapidamente trovato eco al di fuori dei campus, attirando folle di cittadini comuni frustrati dall’aumento del costo della vita e dal senso di impunità delle élite del partito al potere. I manifestanti ora chiedono responsabilità, trasparenza ed elezioni anticipate.

Le manifestazioni dilagano

All’inizio le manifestazioni erano marce pacifiche e sit-in. Ma la tensione è aumentata quando le autorità hanno schierato la polizia antisommossa, agenti in borghese e persino unità parapoliziesche guidate da hooligans fedeli a Vucic, per disperdere i raduni con manganelli, bastoni e razzi. I manifestanti hanno denunciato pestaggi, arresti arbitrari, l’uso di gas lacrimogeni e granate stordenti, tattiche che i gruppi per i diritti umani hanno condannato come brutali ed eccessive. La dura risposta delle autorità ha alimentato la sfida. Gli studenti hanno intensificato le loro azioni bloccando i principali incroci, occupando le aule universitarie e organizzando sit-in davanti alle istituzioni statali. Ogni nuova repressione ha attirato più persone nelle strade, creando un ciclo di scontri. E mentre le precedenti ondate di proteste si sono esaurite questa volta le dimostrazioni si sono intensificate nel tempo. Fondamentalmente, si sono diffuse oltre Belgrado in decine di città e piccoli centri in tutto il Paese.

Vucic ha ripetutamente bollato gli studenti manifestanti come “terroristi” che collaborano con le potenze occidentali per rimuoverlo dalla carica, senza presentare alcuna prova. Sebbene abbia chiesto un dialogo con gli studenti, ha rifiutato di indire elezioni anticipate e ha minacciato una risposta ancora più dura alle proteste. Gli studenti hanno categoricamente rifiutato l’offerta di colloqui prima delle elezioni anticipate. In risposta alle richieste degli studenti, le autorità hanno licenziato più di 100 insegnanti, professori e presidi e li hanno sostituiti con fedelissimi di Vucic. Mentre alcuni istituti hanno riaperto con nuovo personale, altri sono rimasti chiusi, in particolare alcune facoltà universitarie.