Russia, Putin sul missile Burevestnik: "Ha un reattore nucleare paragonabile a quello di un sottomarino"

Il presidente russo Vladimir Putin ha rivelato nuovi dettagli sul missile da crociera Burevestnik, affermando che il suo reattore nucleare è “1.000 volte più piccolo” di quello di un sottomarino. Domenica, il capo ufficiale militare russo, generale Valery Gerasimov, ha riferito a Putin che il test del 21 ottobre del Burevestnik è stato un completo successo che ha dimostrato le sue capacità.

“Si tratta di una piccola unità di propulsione nucleare – ha spiegato Putin -. Con una potenza paragonabile a quella di un reattore nucleare su un sottomarino nucleare, è mille volte più piccola del reattore nucleare di un sottomarino. Ma la cosa più importante non è nemmeno quella. Il punto chiave è che mentre i reattori nucleari convenzionali impiegano ore, giorni o addirittura settimane per avviarsi, questo reattore nucleare può essere attivato in pochi minuti o addirittura secondi”.