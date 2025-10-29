Israele: “Martedì Hamas ha ucciso nostro soldato a Gaza”

Un riservista dell’esercito israeliano (Idf) è stato ucciso ieri pomeriggio, martedì, in un attacco condotto da “terroristi palestinesi” contro le truppe di stanza nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’esercito, come riporta il Times of Israel. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, addetto alla manutenzione di macchinari pesanti, originario dell’insediamento di Neria in Cisgiordania. Secondo un’indagine iniziale dell’Idf, militanti di Hamas hanno usato lanciarazzi e sparato con i cecchini contro le forze che operavano nel quartiere Jenina di Rafah. L’area si trova sul lato orientale della Linea Gialla, sotto il controllo israeliano secondo l’accordo di cessate il fuoco. Hamas ha negato ogni coinvolgimento nella morte di Feldbaum.

