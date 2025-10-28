Gaza, in bara consegnata ieri da Hamas i resti di un ostaggio già restituito: Netanyahu convoca riunione urgente – La diretta

Prosegue la fragile tregua nella Striscia di Gaza. Nella serata di ieri, lunedì, Hamas ha annunciato la restituzione a Israele del corpo di un altro ostaggio ma oggi, secondo quanto riportano i media israeliani, si ritiene che nella bara consegnata a Israele ci siano i resti di un prigioniero la cui salma era già stata restituita. Intanto tre militanti palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania. E nello Stato ebraico si discuterà alla Knesset una legge per stabilire la pena di morte per i terroristi. Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre in diretta.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione urgente in risposta alle presunte violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei corpi degli ostaggi e in seguito alla valutazione secondo cui Hamas avrebbe consegnato ieri i resti di una persona il cui corpo era già stato restituito. Israele sta valutando diverse opzioni per rispondere alle violazioni, tra cui l’ampliamento della Linea Gialla sotto il controllo dell’esercito israeliano (Idf). Lo riporta Ynet.
Le autorità israeliane hanno dichiarato di aver ucciso tre militanti palestinesi questa mattina durante un’operazione nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata. La polizia israeliana ha affermato che i tre uomini sono stati uccisi mentre uscivano da una caverna vicino a Jenin. Secondo, l’esercito israeliano (Idf), i militanti “hanno preso parte ad attività terroristiche a Jenin”. Due sono stati uccisi nella prima raffica di colpi. Il terzo, rimasto ferito, è stato ucciso poco dopo. Una precedente dichiarazione aveva riferito che l’esercito israeliano aveva effettuato un attacco aereo poco dopo per distruggere la grotta.
Secondo quanto appreso dal Times of Israel, si ritiene che la bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele contenga i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. I resti non appartengono quindi a nessuno dei 13 ostaggi i cui cadaveri sono ancora nella Striscia di Gaza.
“Gaza volta pagina ma serve un salto generazionale e decidere sul suo futuro non spetta alle leadership che hanno reso la Striscia un cumulo di macerie“. Così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, membro in Vaticano dei dicasteri per le Chiese Orientali e per I’Unità dei Cristiani, in un’intervista a La Stampa. “La ricostruzione di Gaza – spiega – non la faranno Kushner o Blair. La ricostruzione vera la faranno quei volontari che nel territorio, uno dopo l’altro, sporcandosi le mani saranno capaci di ricostruire il tessuto civile e umano che la guerra ha distrutto”.