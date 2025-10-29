Brasile, raid della polizia contro una gang di Rio: almeno 60 morti e oltre 100 arresti

Sono almeno 64 i morti registrati nell’ambito dell’Operação Contenção, una operazione condotta dalla polizia brasiliana a Rio de Janeiro, in Brasile, contro i narcotrafficanti. Il raid, nel quale sono stati impiegati circa 2.500 tra poliziotti e soldati, ha innescato una sparatoria che ha causato la morte di almeno 60 sospettati. Tra le vittime dello scontro figurano anche agenti della polizia civile e agenti del BOPE.

L’operazione di contenimento è partita all’alba di martedì 28 ottobre nei complessi Alemão e Penha, a nord della città, contro i criminali della fazione Comando Vermelho. Il numero degli arresti ha già superato quota 100. Sequestrati più di 75 fucili, oltre a pistole e granate. Il blitz ha coinvolto agenti a bordo di elicotteri e veicoli blindati.

L’operazione di polizia è stata una delle più violente nella storia recente del Brasile, con almeno un’organizzazione per i diritti umani che ha chiesto un’indagine su ogni decesso.