Colpi d'arma da fuoco e granate hanno provocato un massacro a Jacarezinho

(LaPresse) Si è trasformata in una vera e propria battaglia e ha provocato un massacro l’operazione anti-droga della polizia brasiliana condotta giovedì a Rio de Janeiro. Almeno 25 persone, tra cui un agente, hanno perso la vita nel conflitto a fuoco scoppiato nella più popolosa favela della capitale, Jacarezinho, dove vivono circa 40mila persone, ritenuta quartier generale del Comando Vermelho, una delle più potenti organizzazioni criminali brasiliane. Le forze dell’ordine sono entrate in azione con fucili e giubbotti antiproiettili e hanno incontrato la resistenza della gang criminale, dotata di una struttura paramilitare in possesso di mitragliatori e granate.

