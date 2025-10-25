Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 25 ottobre 2025

Ultima ora

Irlanda, Connolly sarà la nuova presidente: la rivale ammette sconfitta alle elezioni

Irlanda, Connolly sarà la nuova presidente: la rivale ammette sconfitta alle elezioni
LaPresse
LaPresse

La candidata indipendente di sinistra si impone sull’esponente del Fine Gael Heather Humphreys

La candidata indipendente di sinistra Catherine Connolly ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Irlanda. La sua rivale, Heather Humphreys, ha ammesso la sconfitta questo pomeriggio, dopo che i primi conteggi dei voti hanno evidenziato un divario incolmabile tra i candidati. “Catherine sarà una presidente per tutti noi e sarà la mia presidente e vorrei davvero augurarle tutto il meglio”, ha detto Humphreys. I resoconti degli scrutatori (osservatori non ufficiali ma solitamente affidabili presso i centri di conteggio) assegnano a Connolly il 64% dei voti dopo che sono stati contati due terzi delle schede. Connolly, 68 anni, ha catturato l’immaginazione di molti giovani ed è stata sostenuta da un’alleanza di partiti di opposizione di sinistra.

La vincitrice: “Ringrazio anche chi non mi ha votato”

Humphreys, 62 anni, ex ministro candidato per il partito Fine Gael , ha ottenuto il 29% dei voti, secondo i conteggi. Jim Gavin, candidato del Fianna Fáil che si è ritirato tardivamente dalla campagna elettorale ma il cui nome è rimasto sulla scheda elettorale, ha ottenuto il 7%. Il numero di voti nulli si è attestato al 13%, un massimo storico che è stato visto come il riflesso della diffusa frustrazione per la limitatezza delle scelte. L’affluenza alle urne è stata stimata intorno al 40% dei 3,6 milioni di aventi diritto. Connolly si è detta felicissima, dopo i primi conteggi: “Voglio ringraziare tutti, anche quelli che non mi hanno votato. Capisco le loro preoccupazioni su chi li rappresenterà al meglio”. 

© Riproduzione Riservata